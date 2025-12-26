Президент РПЛ рассказал, когда состоится Зимний кубок

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, когда состоится Зимний кубок лиги.

© РПЛ

"Турнир в Абу-Даби пройдет в первых числах февраля. Точные даты опубликуем в ближайшее время, ориентировочно с 1 по 11 число. Думаю, состав турнира всех порадует", - сказал Алаев "Матч ТВ".

Прошлый Зимний кубок РПЛ начался в конце января 2025 года. В турнире принимали участие 6 команд: "Краснодар", "Спартак", "Зенит", "Ростов", ЦСКА и "Динамо". Финал состоялся 11 февраля, победу одержал петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые выиграли у "Спартака" со счетом 3:0.