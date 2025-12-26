Игрок "Пари НН" перешел в "Амкар"

"Пари НН" объявил о переходе футболиста Михаила Малозёмова в "Амкар" на правах аренды.

© Rusfootball

"Желаем Михаилу развития и успешного нового этапа карьеры!", - написано в Telegram-канале "Пари НН".

Михаил Малоземов выступал за "Пари НН-2". В текущем сезоне на счету полузащитника 26 матчей и 1 результативная передача. 19-летний российский футболист являлся капитаном второй команды.

На данный момент "Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 18-ти матчах