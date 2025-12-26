Легендарный советский футболист назвал главное событие 2025 года

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает главным событием уходящего года выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

© РИА Новости

По его словам, российский голкипер здорово проявил себя в последних матчах.

«Больше всего запоминается последнее, поэтому выделю игру Матвея Сафонова за «ПСЖ». Взять четыре одиннадцатиметровых удара, которые он взял в финале Межконтинентального кубка — это вообще уникальное явление. Он хорошо играет, действует уверенно, помогает своей команде. Что касается российских клубов, мне запомнились победы ЦСКА в Кубке России и Суперкубке России. Армейцы вообще не проиграли дома ни разу в чемпионате в этом году, молодцы!» — заявил Пономарев.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.