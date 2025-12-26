Требования «Локомотива» и ФНС включены в реестр требований кредиторов «Химок»

Требования «Локо» и ФНС включены в реестр требований кредиторов «Химок».

Арбитражный суд Московской области в деле о банкротстве футбольного клуба «Химки» включил в реестр требований его кредиторов требования Федеральной налоговой службы (ФНС) на сумму более 55 миллионов рублей и «Локомотива» на сумму более 10 млн рублей.

«Химки» приостановили деятельность в июне после того, как из-за финансовых проблем клуб не получили лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26. В сентябре помосковный клуб признали банкротом.

14 октября суд включил в реестр требований кредиторов «Химок» требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей. Кредиторами предъявлен еще ряд многомиллионных требований к клубу, многие из них пока не рассмотрены.