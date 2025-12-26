Требования «Локомотива» и ФНС включены в реестр требований кредиторов «Химок»

Требования «Локо» на 10 млн рублей и ФНС на 55 млн включены в реестр требований кредиторов «Химок»
Требования «Локо» и ФНС включены в реестр требований кредиторов «Химок».
Арбитражный суд Московской области в деле о банкротстве футбольного клуба «Химки» включил в реестр требований его кредиторов требования Федеральной налоговой службы (ФНС) на сумму более 55 миллионов рублей и «Локомотива» на сумму более 10 млн рублей.
«Химки» приостановили деятельность в июне после того, как из-за финансовых проблем клуб не получили лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26. В сентябре помосковный клуб признали банкротом.
14 октября суд включил в реестр требований кредиторов «Химок» требования работников и игроков клуба в общем размере около 696 миллионов рублей. Кредиторами предъявлен еще ряд многомиллионных требований к клубу, многие из них пока не рассмотрены.
Гоцук о долгах в «Серике» и Садыгове: «Не верил, что после «Химок» такое может быть где-то еще. Разговаривал с опытными людьми, женой. Общее мнение – два раза повториться не может»
Болид «Макларена»-2026 продан за 11,4 млн долларов, покупатель получит машину в 2028-м
Фролов о детском хоккее в США: «Родители тратят в районе 45 000 долларов за сезон на 13-летнего ребенка. Все на коммерческой основе, им приходится непросто»
Гоцук о долгах в «Серике» и Садыгове: «Не верил, что после «Химок» такое может быть где-то еще. Разговаривал с опытными людьми, женой. Общее мнение – два раза повториться не может»
Болид «Макларена»-2026 продан за 11,4 млн долларов, покупатель получит машину в 2028-м
Фролов о детском хоккее в США: «Родители тратят в районе 45 000 долларов за сезон на 13-летнего ребенка. Все на коммерческой основе, им приходится непросто»