«Реал» хочет добиться от «Барселоны» «многомиллионной» компенсации

«Реал» хочет добиться от «Барсы» «многомиллионной» компенсации за понесенный ущерб от дела Негрейры (As)
Как сообщает As, «Реал» рассматривает возможность подачи иска с требованием многомиллионной компенсации за ущерб, причиненный «Барселоной» из-за выплат бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
В клубе полагают, что данные действия привели к «искажению самой сути соревнований и их фальсификации непонятными решениями».
Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.
