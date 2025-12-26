Петржела предсказал будущее Лички

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем экс-тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

© ФК «Динамо»

«Марцел Личка – идеальный вариант для любого клуба РПЛ. Какой бы клуб ни пригласил его в команду, он выиграет от этого назначения. Уверен, Марцел не будет долго сидеть без работы, он немного отдохнёт и вернётся» - сказал Петржела.

Марцел Личка был главным тренером «Динамо» с июня 2023 по май 2025 года. Под руководством чешского специалиста москвичи взяли бронзовые медали чемпионата России сезона 2023/24 годов. В сезоне 2024/25 в момент увольнения Лички бело-голубые занимали пятое место в таблице РПЛ. Личка был уволен по решению руководства клуба в виду неудовлетворительных результатов в Премьер-Лиги и Кубке России.

В период работы Лички столичная команда провела 78 игр, в которых одержала 40 побед, 17 раз сыграла вничью и уступила в 21 играх. При Личке «Динамо» демонстрировало атакующий футбол и было лидером по количеству забитых мячей в сезоне 2024/25

После отставки чеха следующим тренером «Динамо» стал Валерий Карпин, который одновременно возглавлял и сборную России. Но 17 ноября 2025 года Карпин покинул свой пост. После этого и.о. главного тренера и затем на постоянной основе был назначен Ролан Гусев.