Гоцук высказался об игре за «Серик», из которого ушел из-за долгов по зарплате

Экс-защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался об игре за «Серик Беледиеспор», из которого ушел из-за долгов по зарплате.

После окончания контракта с нижегородцами Гоцук перешел в клуб из второго турецкого дивизиона. Сообщалось, что 50% акций «Серика» приобрел Туфан Садыгов, бывший инвестор обанкротившихся «Химок». Летом клуб возглавил Сергей Юран, позже также покинувший пост главного тренера.

– Ты сказал, что был лишь один момент, который тебя смущал при выборе «Серикспора» – что команда только вышла в Первую лигу. Больше ничего?

– А что еще?

– Наличие в клубе Туфана Садыгова и крах его «Химок».

– Когда вся история «Серикспора» закрутилась, я видел упоминания Садыгова в медиа. Но я даже не верил, что после «Химок» что-то может быть где-то еще.

– То есть наличие Ильи Садыгова об этом не говорило?

– Да, это понятно. Но я не знал Туфана, не знал деталей произошедшего в «Химках».

– Когда увидел имя Садыгова в медиа, у тебя не возникло вопросов?

– Я их задал Юрану. Он сказал: «Все будет нормально, не переживай». Юран меня никогда не подводил, поэтому фактор Садыгова я как-то особо и не брал. В целом по карьере я уже что-то заработал.

– Тебе не кажется, что это легкомысленный подход?

– Я разговаривал с несколькими опытными в футболе людьми. Конечно, советовался с женой. Общее мнение – два раза такое повториться не может. Для меня важнейшим фактором в пользу «Серикспора» стал Юран, – сказал Гоцук в интервью Спортсу’‘.