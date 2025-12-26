Непомнящий ответил, кто должен возглавлять «Спартак» и «Динамо»

Российский специалист Валерий Непомнящий заявил, что московские «Спартак» и «Динамо» должны возглавлять воспитанники, передает «Чемпионат».

«Я считаю, что «Спартак» и «Динамо» — два клуба, которые должны использовать своих воспитанников на тренерском поприще. Это сложилось исторически, так более понятно», — сказал Непомнящий.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов. «Динамо» идет на десятом месте, набрав 21 очко.