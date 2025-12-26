Абаскаль рекомендовал "Спартаку" тренера

Экс-тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказался о Хуане Карлосе Карседо, который может возглавить красно-белых.

"Хуан Карседо — очень хороший тренер с четкими представлениями. Он тщательно прорабатывает все тактические детали и очень дисциплинирован. У него высококлассный и опытный тренерский штаб. Для "Спартака" было бы отлично, если бы он стал тренером команды", - цитирует Абаскаля "СЭ".

На данный момент Хуан Карлос Карседо является главным тренером кипрского "Пафоса". Ранее он занимал аналогичную должность в "Реале Сарагосе" и "Ивисе". До этого специалист работал помощником в тренерском штабе Унаи Эмери. Сообщалось, что испанец может возглавить столичный "Спартак".

По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 29 набранными очками в своем активе. В ноябре столичный клуб объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера.