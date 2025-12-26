Игрок «Ростова» рассказал об изменениях в команде после ухода Карпина

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов рассказал об произошедших изменениях в команде после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

© ФК «Ростов»

«Тренировочный процесс, вне его – так и осталось. Возможно, мы упростили игру – вынос, подбор, прессинг. С Валерием Георгиевичем играли в более опасный футбол, сейчас это ушло. Но по-другому и нельзя, у нас 4 очка от стыков, нужен результат» - сказал Миронов.

Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 по февраль 2025 года с небольшим перерывом. В 2021 году Карпин покинул клуб в связи с назначением на пост главного тренера сборной России. В 2022 году он вернулся в стан ростовчан. Лучшим результатом «Ростова» под его руководством стало четвёртое место по итогам сезона РПЛ 2022/23 годов.

25 февраля 2025 года Карпин окончательно покинул пост главного тренера по обоюдному согласию сторон. После его ухода новым тренером «Ростова» стал испанский специалист Джонатан Альба. Альба ранее входил в тренерский штаб Карпина. По итогам сезона Премьер-Лиги 2024/25 «Ростов» занял восьмое место.

В нынешнем сезоне команда из Ростова-на-Дону занимает 11-е место в турнирной таблице с 21 очками в активе.