Умер экс-тренер сборной Франции по футболу

Умер бывший тренер сборной Франции по футболу Жан-Луи Гассе, сообщает пресс-служба «Марселя» в своих соцсетях.

Гассе был ассистентом главного тренера французской сборной с 2010 по 2012 год. С 2022 по 2024 он возглавлял национальную команду Кот-д'Ивуара. С французским «Марселем» он доходил до полуфинала Лиги Европы, где его команда уступила итальянской «Аталанте», Последним клубом специалиста стал французский «Монпелье».

В качестве футболиста Гассе выступал за «Монпелье» с 1975 по 1985 год.

1 декабря бывший футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мунтян скончался на 80-м году жизни. В составе киевской команды футболист семь раз выигрывал чемпионат СССР, также он вместе с «Динамо» два раза выиграл национальный Кубок. Также на его счету победа в Кубке Кубков и Суперкубке УЕФА, который состоялся в 1975 году. За национальную сборную СССР он играл с 1968 по 1976 год, всего провел 49 матчей и завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата Европы в 1972 году.