РФС ожидает допуска к международным турнирам в 2026 году

Российский футбольный союз (РФС) находится в ожидании допуска команд из России к международным соревнованиям в 2026 году, сообщил президент РФС Александр Дюков.

© Москва 24/Игорь Иванко

Он подчеркнул, что в текущем году Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не приняли решений о допуске российских команд.

Однако он отметил значительный прогресс в решении этого вопроса в конце года, сославшись на рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) международным спортивным федерациям, направленную на возвращение российского спорта к международным официальным соревнованиям.

"До этого на протяжении года был ряд решений, которые касались в основном индивидуальных видов спорта. Но эти решения обеспечивают движение в одном направлении, а именно к снятию ограничений и запретов для всего российского спорта", – сказал Дюков.

Ранее исполнительный комитет Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. Решение поддержали участники саммита. Уточнялось, что оно распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта.