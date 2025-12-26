Экс-защитник «Челси» высказался о работе с Антонио Конте

Васильев о продаже Мбаппе в «ПСЖ»: «Перес сказал: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы и 180 млн». Я ответил, что для нас он лучше. «Реал» в итоге дал 180 млн, но Килиан посчитал, что еще не готов»