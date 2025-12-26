Экс-защитник «Челси» высказался о работе с Антонио Конте

Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
Экс-защитник «Челси» Давид Луиз высказался о работе с Антонио Конте в лондонском клубе. Нынешний тренер «Наполи» возглавлял «синих» с 2016 по 2018 год.
«Когда мы были в «Челси», мы постоянно ссорились, но оба хотели одного и того же. Я думал, он злился на меня много лет. Но потом мы выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии. Перед возвращением в Европу он хотел видеть меня в «Наполи». Он сказал, что ему нужен такой игрок, как я, энергичный и сумасшедший. В итоге я не поехал, потому что у меня не было европейского паспорта», – сказал бразильский футболист.
