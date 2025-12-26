Кержаков назвал условие, при котором Алонсо останется в «Реале»

Бывший нападающий «Севильи» и «Зенита» Александр Кержаков ответил, уволят ли главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо в течение 2026 года.

– Если возьмут трофей, то не уволят.

– Может, не дотянут до трофея.

– Опять же, это будет понятно. Если не дотянут, тогда уволят.

– Кубок Испании — трофей для «Реала»?

– Да. Я думаю, что и Суперкубок [Испании] сейчас трофей, — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Реал» примет участие в Суперкубке Испании — 2026, который пройдёт в начале января в Саудовской Аравии. В полуфинале соревнования команда Алонсо встретится с мадридским «Атлетико».