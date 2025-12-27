Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Охдуд» в Про-Лиге, оформив дубль

«Аль‑Наср» обыграл «Аль‑Охдуд» в домашнем матче 11‑го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

© Соцсети футболиста

Встреча в Эр‑Рияде завершилась со счетом 3:0.

Два мяча забил пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Еще один гол форварда был отменен после просмотра VAR. Также мяч забил Жоау Феликс.

Теперь два португальца делят первое место в списке лучших бомбардиров лиги: на счету обоих игроков по 12 голов. Роналду довел суммарное число мячей за карьеру до 956.

«Аль‑Наср» с 30 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата.