«Зенит» доплатит €2 млн при обмене Гонду на Дивеева

«Зенит» доплатит € 2 млн при обмене нападающего Лусиано Гонду на центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Также сине-бело-голубые откажутся от части из 15% за перепродажу полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в ЦСКА за 350 млн рублей. Трансфер будет осуществлён в начале следующей недели. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, медосмотры Гонду и Дивеева запланированы на первую неделю января. Аргентинский нападающий подпишет контракт с ЦСКА до лета 2030 года. Красно-синие будут искать нового центрального защитника на место Дивеева.

Дивеев выступает за красно-синих с лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Гонду играет за «Зенит» с лета 2024 года. В текущем сезоне нападающий провёл 22 встречи, где забил два гола и сделал два ассиста.