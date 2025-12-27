Эдуард Сперцян отреагировал на признание лучшим футболистом года в Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после признания лучшим футболистом Армении в 2025 году.

«Для меня огромная честь получить звание лучшего футболиста года в Армении! Я искренне благодарен всем, кто голосовал, верил и поддерживал меня на этом пути. Этот год был непростым, но именно такие моменты нас и формируют. Отдельное спасибо сборной Армении: партнёрам по команде, тренерскому штабу и всем, кто каждый матч выходит биться за страну. Горжусь тем, что мне доверено представлять Армению на международной арене. И, конечно, спасибо болельщикам. Ваша поддержка ощущается даже за пределами стадиона. А мы продолжаем работать дальше. Всё только начинается», – написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Полузащитник «Краснодара» победил в номинации во второй раз. Впервые он признавался лучшим армянским игроком по итогам 2022 года.