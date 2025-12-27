«Спартак» начал переговоры по левому защитнику из «Фламенго»

«Спартак» начал переговорный процесс по переходу левого защитника «Фламенго» Матиаса Виньи. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, спортивный директор бразильского клуба Жозе Боту выдвинул красно-белым ряд требований: более высокая сумма трансфера, окончательный расчёт, который необходимо произвести не позднее декабря 2026 года. Также во «Фламенго» хотят включить в сделку легко достижимые бонусы за результативность защитника и сохранить за собой 20% прав на потенциальную перепродажу Виньи в будущем.

Кроме того, красно-чёрные желают, чтобы было уменьшено влияние агентов на сделку для увеличения прибыли клуба. На текущий момент ему принадлежит 80% прав на игрока.

Винья играет за «Фламенго» с января 2024 года. За этот период уругваец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.