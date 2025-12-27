«Реал» может купить игрока на замену Себальосу за €60 млн

Мадридскому «Реалу» интересен 19-летний полузащитник «АЗ Алкмар» Кес Смит. Об этом сообщает The Athletic.

Как подчёркивает источник, минувшим летом «сливочные» рассматривали нидерландского футболиста в качестве замены для 29-летнего Даниеля Себальоса. «АЗ Алкмар» не намерен отпускать Сита в зимнее трансферное окно и рассчитывает выручить с его будущей продажи около € 60 млн. Помимо «Реала», интерес к полузащитнику проявляют «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Смит принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.