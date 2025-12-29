Найдены тела тренера «Валенсии» и его сыновей, погибших при крушении катера

Обнаружены тела тренера женской команды «Валенсия Б» Фернандо Мартина и троих его несовершеннолетних сыновей, которые несколько дней назад погибли при крушении туристического катера в Индонезии. Об этом сообщает АР.

© Газета.Ru

Среди туристов находился сам 44-летний специалист, его жена и четверо детей. Спасены были семеро человек, в том числе супруга Мартина и их дочь.

«Футбольный клуб «Валенсия» глубоко опечален гибелью Фернандо Мартина, тренера женской команды «Валенсия Б», и троих его детей в результате трагического крушения на лодке в Индонезии, что подтвердили местные власти. В это трудное для всех время от имени клуба мы хотим выразить нашу поддержку и соболезнования семье, друзьям и коллегам Мартина», — говорится в сообщении клуба.

В спасательной операции были задействованы более 100 сотрудников спецслужб, зона поиска была расширена до радиуса 9 км. Тела были обнаружены сегодня утром примерно в километре к северу от места крушения. Причиной трагедии стал шторм, волны достигали примерно 1,5 метра в высоту.