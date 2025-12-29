Мостовой объяснил, почему в «Спартаке» не задерживаются тренеры

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, почему тренеры не работают в клубе длительный промежуток времени.

По ходу этого сезона красно-белые отправили Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.

– Почему ни у одного тренера толком не получается задержаться в «Спартаке»?

– Потому что в «Спартак» приходят тренеры, которые на первое место ставят личные интересы, а не клубные. По этой причине каждый раз происходит одно и то же.

Сколько было за последние 15 лет главных тренеров у красно-белых? Они все заработали в клубе и хорошо сейчас живут, счастливы.

– Станкович ушел из «Спартака». И чего теперь ждать спартаковским болельщикам?

– Я абсолютно убежден в том, что «Спартак» с этим составом под руководством совершенно любого главного тренера должен быть в тройке лидеров РПЛ. Неважно, с Вадимом Романовым или кем-то другим, – сказал Александр Мостовой.