Мостовой объяснил, почему в «Спартаке» не задерживаются тренеры

Мостовой о «Спартаке»: «Тренеры ставят личные интересы на первое место, а не клубные. Все заработали и хорошо живут, счастливы. Команда с любым тренером должна быть в топ-3 РПЛ»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, почему тренеры не работают в клубе длительный промежуток времени.
По ходу этого сезона красно-белые отправили Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера.
– Почему ни у одного тренера толком не получается задержаться в «Спартаке»?
– Потому что в «Спартак» приходят тренеры, которые на первое место ставят личные интересы, а не клубные. По этой причине каждый раз происходит одно и то же.
Сколько было за последние 15 лет главных тренеров у красно-белых? Они все заработали в клубе и хорошо сейчас живут, счастливы.
– Станкович ушел из «Спартака». И чего теперь ждать спартаковским болельщикам?
– Я абсолютно убежден в том, что «Спартак» с этим составом под руководством совершенно любого главного тренера должен быть в тройке лидеров РПЛ. Неважно, с Вадимом Романовым или кем-то другим, – сказал Александр Мостовой.
