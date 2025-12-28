Экс-игрок Аршавин назвал забавной ситуацию со спором Кержакова и Дзюбы

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал решение ФИФА переписать его гол в товарищеском матче со сборной Германии (2:2) в 2005 году на нападающего Александра Кержакова.

— Ты расстроился, что у тебя отобрали гол? — Нет, я не расстроился.

— Почему не расстроился? Все же расстраиваются. — Ну, потому что на меня это никак не влияет. Но я всё равно считаю, что гол забил я. И то, что УЕФА или ФИФА признал, — это их вопрос. Но я видел, что мяч пересёк линию, а потом Керж дотронулся до мяча. Ситуация забавная. В целом, думаю, придётся вызывать и Кержа, и Дзюбу, а лучше вместе и в одной игре их поставить, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Если РФС присудит авторство гола Кержакову, экс-нападающий сравняется по числу мячей в истории сборной с форвардом Артёмом Дзюбой — у обоих будет по 31 голу за национальную команду.