Роналду забил два мяча в первом тайме матча чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль в первом тайме 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом».

Форвард поразил ворота соперников на 31-й минуте, замкнув удар с углового. Второй гол Роналду оформил на 45+3-й минуте с передачи Марсело Брозовича. Для португальского футболиста эти голы стали 955-м и 956-м во взрослом футболе, учитывая клубные матчи и сборную.

До этого Роналду не забивал больше месяца, 954-й гол он оформил 23 ноября.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.