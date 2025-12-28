Тони Кроос назвал лучшего тренера всех времен

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Баварии» Тони Кроос назвал итальянского специалиста Карло Анчелотти лучшим тренером всех времён и объяснил, почему так считает.

«Лучший тренер всех времён? Карло Анчелотти. Он лучше всех знал, как управлять большими командами, и не только в футбольном плане», — приводит слова Кросса Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Немецкий полузащитник выступал в составе «Реала» под руководством Анчелотти с 2014 по 2015 год и с 2021 по 2024 год. В «Королевском клубе» итальянский специалист трижды выигрывал Лигу чемпионов.