Усман Дембеле стал лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал лучшим игроком 2025 года в мире по версии Globe Soccer Awards.

Церемония вручения наград проходит в Дубае.

Дембеле опередил в опросе одноклубника Витинью, Килиана Мбаппе («Реал»), Рафинью, Ламина Ямаля (оба — «Барселона»). Лучший молодым игроком признан полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ.

Лучшим тренером стал Луис Энрике, возглавляющий парижан. Главным мужским клубом также назван ПСЖ.

В номинации «возвращение года» победил полузащитник «Монако» Поль Погба. Награду ему вручил бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Теннисист Новак Джокович признан спортсменом года.

Globe Soccer Awards учредили Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов.