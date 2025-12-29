Игрок «Балтики» назвал самый эмоциональный матч в сезоне

Защитник калининградской «Балтики» Александр Филин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что считает матч 17‑го тура МИР РПЛ против московского «Спартака» самой эмоциональной игрой в текущем сезоне.

29 ноября «Балтика» дома обыграла «Спартак» со счетом 1:0. Хозяева с 30‑й минуты играли в меньшинстве, полузащитник Ираклий Манелов получил прямую красную карточку. На 33‑й минуте также был удален тренер калининградского клуба Андрей Талалаев.

— Было много [хороших] матчей. Наверное, самый эмоциональный — со «Спартаком» (1:0). А так очень много побед было, поэтому это был очень эмоциональный отрезок, — сказал Филин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Балтика» с 35 очками идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, лидирует «Краснодар» (40). Первый матч после возобновления чемпионата России калининграды проведут 27 февраля в гостях против петербургского «Зенита».

