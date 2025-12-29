Гендиректор "Динамо" Мх рассказал о возможном уходе защитника

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о будущем защитника команды Темиркана Сундукова.

В начале декабря Газизов сообщил об интересе к Сундукову со стороны топ-клубов Российской Премьер-Лиги.

"Как я и говорил, интерес к Сундукову у определенных клубов есть. Но в ближайшее время начнет работу новый главный тренер, и если он скажет, что пока невозможно его продать, тогда в любом случае Темиркан останется в "Динамо", — сказал Газизов в беседе с "Матч ТВ".

В текущем сезоне на счету Темиркана Сундукова — 24 матча, один гол и 2 результативные передачи за "Динамо" Мх в сезоне 2025/2026. Контракт Сундукова с махачкалинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1 млн евро.