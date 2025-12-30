Защитник хочет продлить контракт со "Спартаком"

Защитник Даниил Денисов хочет продлить соглашение со "Спартаком".

© ФК "Спартак"

Текущий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. О желании Денисова пролонгировать соглашение с московским клубом сообщает Metaratings. Источник также сообщает, что с представителями игрока связывались сотрудники испанских футбольных клубов, но приоритетом Даниила является выступление за "Спартак".

В системе красно-белых Денисов выступает с 2019 года, за основную команду — с 2021-го. На данный момент за "Спартак" футболист отыграл 139 матчей, забил один мяч и отдал 11 результативных передач, выиграв с клубом Кубок России.