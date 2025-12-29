Названа замена Дивееву в ЦСКА после его ухода в «Зенит»

Таранов назвал замену Дивееву в ЦСКА после его ухода в «Зенит»
Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ высказался о возможном обмене «Зенита» и ЦСКА.
По информации «Чемпионата», в армейский клуб перейдет форвард Лусиано, а в обратную сторону направится защитник Игорь Дивеев.
— Лусиано, в принципе, хороший нападающий, качественный, но в последнее время он не так хорошо себя проявлял, как когда он только пришел в «Зенит». Дивеев, на мой взгляд, набирается больше опыта, становится стабильным игроком стартового состава ЦСКА. Тут очень сложно комментировать, — сказал Таранов.
— Может ли Лукин стать полноценной заменой для Дивеева?
— Лукин достаточно неплохо выглядел в последних играх, молодой игрок, амбициозный. На мой взгляд, он будет стараться проявлять себя все лучше и лучше, но в пару к нему нужен кто-то уровня Дивеева.
— В ЦСКА есть молодой Абдулкадыров.
— Вот для него как раз и будет хорошая возможность, показать свои лучшие качества, как это сделал Лукин. Понятно, что сидеть центральному защитнику не хочется. Я сам играл на этой позиции, я представляю, что это такое, когда ты сидишь, а по ощущениям ничем не лучше тебя играют в составе. Сейчас хорошая возможность для Абдулкадырова будет проявить себя на тех же сборах.
В нынешнем чемпионате России Дивеев провел 16 матчей и забил 2 гола.
Статистика Лусиано в РПЛ-2025/26: 14 игр, 0 голов.