Купленный за 10 миллионов евро игрок может бесплатно покинуть «Спартак»

Московский «Спартак» готов отпустить футболиста Тео Бонгонду в зимнее трансферное окно без выплаты компенсации. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х.

Бонгонда присоединился к «Спартаку» в 2022 году, и общая стоимость его трансфера с учетом бонусов составила около 10 миллионов евро. За время выступлений в Москве он провел 74 матча, забив 16 голов и сделав шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года, однако «Спартак» решил досрочно завершить сотрудничество.

Некоторые иностранные клубы уже проявили интерес к бесплатному трансферу футболиста, который удачно выступил за сборную Демократической Республики Конго на Кубке африканских наций, забив решающий гол. Тео Бонгонда сможет официально перейти в новую команду с 1 января 2026 года.

Это не единственная потеря для «красно-белых». В ноябре стало известно, что защитник московского «Спартака» и сборной Ганы Александер Джику выразил желание покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Уточняется, что супруга Джику не удовлетворена жизнью в России, поэтому 31-летний защитник через своего агента обратился к турецкому «Бешикташ» с просьбой о трансфере в январе.