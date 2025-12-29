Вратарь потерял сознание во время матча Кубка Африки

Вратарь сборной Судана Монгед Абузаид потерял сознание во время матча группового этапа Кубка африканских наций против Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает Besoccer.

Инцидент произошел на 30-й минуте встречи. Абузаид вышел из ворот на линию штрафной и упал на газон. Игра была остановлена, вратарю на протяжении 10 минут оказывали помощь врачи.

Футболист пришел в себя и смог продолжить игру. Перед этим врачи взяли у него тест на уровень глюкозы в крови. По предположениями медиков, причиной случившегося стало кратковременное падение артериального давления или уровня глюкозы в организме.

Матч второго тура группового этапа состоялся 28 декабря и завершился со счетом 1:0 в пользу Судана. Команда набрала три очка и продолжает борьбу за выход в плей-офф. В активе Экваториальной Гвинеи нет очков, сборная занимает последнее место в группе.