Опубликован инсайд о будущем Мастантуоно в мадридском «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно не покинет испанский гранд в зимнее трансферное окно на правах аренды, чтобы получить больше игровой практики во второй половине сезона-2025/2026. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Хаби Алонсо и руководство «сливочных» видят во Франко ключевого игрока в этом проекте.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мастантуоно может уйти из «Реала» в аренду, чтобы попасть в сборную на чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Отмечалось, что «Наполи» был готов заплатить за игрока € 50 млн.

Мастантуоно выступает за «Реал» с августа 2025 года, испанцы заплатили аргентинскому «Ривер Плейт» € 45 млн за переход молодого футболиста. На данный момент в активе игрока 14 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. По данным портала Transfermarkt, стоимость Мастантуоно составляет € 50 млн.