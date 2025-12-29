Карпин оценил уходящий год для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги выступления национальной команды в 2025-ом году.

«Думаю, что 2025 год был лучшим после отстранения. Со всех точек зрения: игры, соперников, новичков. Дебютантов у нас было одиннадцать, если правильно помню», - считает Карпин.

15 ноября в заключительном для себя матче 2025-го года сборная России на домашнем поле уступила Чили. Встреча в Сочи, на стадионе «Фишт» закончилась со счетом 0:2.

После этого поражения прервалась рекордная серия Валерия Карпина во главе сборной России. Национальная команда не проигрывала на протяжении четырех лет, 23 матча подряд.

В 2025 году российская команда под руководством Валерия Карпина, помимо матча с Чили, сыграла девять товарищеских встреч: победила Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1).

Все российские команды, включая национальную сборную, остаются отстранёнными от международных турниров, начиная с зимы 2022 года, в связи с мировой геополитической ситуацией.