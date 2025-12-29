Словенский игрок «Пари НН» рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Словенский защитник «Пари НН» Свен Карич в интервью «Матч ТВ» оценил свой уровень знания русского языка на семь баллов из десяти.

© ФК «Пари Нижний Новгород»

Карич выступает за «Пари НН» с 2024 года. За нижегородцев он сыграл в 47 матчах, в которых забил два мяча.

— Сейчас вы стали давать интервью на русском языке. Насколько хорошо изучили его за год?

— Думаю, не супер, но хорошо. По десятибалльной шкале — на 7 из 10. Надо еще лучше.

— После приезда в Россию вы начинали изучать язык только через мобильное приложение. Впоследствии наняли себе учителя?

— Нет. Говорю с русскими одноклубниками. А так в основном изучаю через это приложение. Русский же чем‑то похож на словенский, чуть легче его учить, — сказал Карич «Матч ТВ».

Нижегородцы после 18 туров занимают 14‑е место в таблице МИР РПЛ, набрав 14 очков. Первый матч после возобновления сезона «Пари НН» сыграет в гостях против «Локомотива» 28 февраля.

