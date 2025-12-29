Комментатор Генич высказался о возможном назначении Карседо в «Спартак»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал информацию, что главным тренером московского «Спартака» может стать возглавляющий кипрский «Пафос» Хуан Карлос Карседо. Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет Вадим Романов.

