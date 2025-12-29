Выяснилось, согласился ли Абрамович передать Украине деньги от продажи «Челси»

Times: Абрамович не перечислит деньги от продажи клуба Челси Украине
Роман Абрамович не передал Украине деньги, вырученные от продажи английского футбольного клуба «Челси». Как сообщает The Times, представители миллиардера заявили, что перевод не может быть осуществлен до завершения расследования и судебного процесса, инициированного властями острова Джерси в отношении бизнесмена.
По данным журналистов, в результате сделки Абрамович якобы получил £2,5 млрд, однако средства заморожены на счетах предпринимателя из-за санкций. Власти Великобритании в свою очередь потребовали, чтобы он передал эти средства Киеву. Абрамович при этом не собирается отдавать вырученные от продажи «Челси» деньги Украине. Для этого он нанял команду юристов и хочет отстаивать свои права в суде, пишет газета.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.
Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2024/25 «Челси» выиграл Лигу конференций, а также квалифицировался в Лигу чемпионов.