Мостовой ответил, в каком случае перестанет поддерживать «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал условие для того, чтобы он прекратил поддерживать красно-белых. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Он отметил, что не будет болеть за «Спартак», если команду возглавит Леонид Слуцкий.

«Вы что издеваетесь? Вообще с ума сошли?» — заявил Мостовой.

Ранее бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков порассуждал о том, какой тренер был бы лучшим для московского «Спартака» в данный момент. Экс-игрок рекомендовал обратить внимание на воспитанников клуба и привел в пример Егора Титова и Андрея Тихонова.

11 ноября стало известно об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности главного тренера спартаковцев стал Вадим Романов.