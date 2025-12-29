Гафин вышел из состава исполкома РФС

Дюков сообщил о выходе Дмитрия Гафина из состава исполкома РФС
Бывший председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин вышел из состава исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), сообщил «Матч ТВ» президент РФС Александр Дюков.
Гафин покинул «Динамо» в октябре. Функционер работал в клубе с 2019 года, также был членом совета директоров и советником председателя совета. Должность главы совета директоров Гафин занял в январе 2024 года. Его на этом посту сменил Александр Ивлев.
— Вышел ли Дмитрий Гафин из состава исполкома РФС?
— Да. Дмитрий Александрович написал заявление, — сказал Дюков «Матч ТВ».
