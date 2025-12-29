Гафин вышел из состава исполкома РФС

Бывший председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин вышел из состава исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), сообщил «Матч ТВ» президент РФС Александр Дюков.

© Пресс-служба ФК «Динамо»

Гафин покинул «Динамо» в октябре. Функционер работал в клубе с 2019 года, также был членом совета директоров и советником председателя совета. Должность главы совета директоров Гафин занял в январе 2024 года. Его на этом посту сменил Александр Ивлев.

— Вышел ли Дмитрий Гафин из состава исполкома РФС?

— Да. Дмитрий Александрович написал заявление, — сказал Дюков «Матч ТВ».

