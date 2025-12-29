Писарев рассказал, как отреагировал на уход Карпина из "Динамо"

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал отставку Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо".

© ФК "Динамо"

Валерий Георгиевич возглавил бело-голубых в июне этого года, а покинул пост в середине ноября.

"Некоторые футболисты так быстро не восприняли требования и все привело к уходу Карпина, хотя мне казалось, что он выправит ситуацию. Я удивился", — сказал Писарев в беседе с "Чемпионатом".

Под руководством Валерия Карпина "Динамо" провело 22 официальных матча, в которых одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 9 поражений. Сменщиком Валерия Карпина стал Ролан Гусев.