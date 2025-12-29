Генич поделился инсайдом о потенциальном тренере «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился инсайдом о потенциальном главном тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо. Ранее появилась информация, что красно-белые хотят утвердить в должности главного тренера возглавляющего кипрский «Пафос» испанского специалиста.

«Сейчас «Пафос» — это праймовая версия, такой пик, наверное, работы этого специалиста, и тоже неудивителен выбор. Пока ведут переговоры? Я скажу так, процентов 70, что с ним договорятся. Там вопрос в том, что [нужно] договориться с Сергеем Ломакиным. Инсайдерская информация!» — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Сейчас обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Вадим Романов.