«Манчестер Сити» и «Борнмут» начали переговоры о трансфере Семеньо

Агенты Семеньо сегодня должны прибыть в Манчестер для обсуждения контракта с «Ман Сити». Переговоры с «Борнмутом» по вингеру начались
«Манчестер Сити» начал переговоры о переходе вингера «Борнмута» Антуана Семеньо, сумма отступных за которого составляет 65 миллионов фунтов.
Сегодня представители Семеньо должны прибыть в Манчестер для завершения согласования условий личного контракта футболиста.
Ожидается, что переговоры продвинутся на этой неделе, поскольку «горожане» хотят закрыть сделку к 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно.
Отмечается, что на данный момент только «Манчестер Сити» связался с «Борнмутом» по поводу пункта о выплате отступных, хотя Семеньо также интересовались такие клубы, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».
