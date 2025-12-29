«Манчестер Сити» и «Борнмут» начали переговоры о трансфере Семеньо

«Манчестер Сити» начал переговоры о переходе вингера «Борнмута» Антуана Семеньо, сумма отступных за которого составляет 65 миллионов фунтов.

Сегодня представители Семеньо должны прибыть в Манчестер для завершения согласования условий личного контракта футболиста.

Ожидается, что переговоры продвинутся на этой неделе, поскольку «горожане» хотят закрыть сделку к 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно.

Отмечается, что на данный момент только «Манчестер Сити» связался с «Борнмутом» по поводу пункта о выплате отступных, хотя Семеньо также интересовались такие клубы, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».