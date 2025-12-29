В Кубке России готовится масштабная реформа: Путь РПЛ будет отменён, а сам формат планируется вернуть к привычному. Sport Baza рассказывает, как теперь будут играть во втором по значимости турнире страны.

По данным источника, к участию планируется допустить клубы Третьей лиги, Второй лиги Б и участников Медиалиги. Они будут играть в новом турнире — Кубке Регионов. Он может стать прологом Кубка России. На первых стадиях будут встречаться клубы, представляющие одну территориальную зону. Стартовать, по плану, команды будут в апреле.

Победители нового Кубка Регионов выходят на команды из Второй лиги А. Далее в турнир вступают команды Первой лиги и Премьер-лиги. При этом, групповой этап и Путь РПЛ планируется полностью отменить и вернуться к классической схеме с играми на выбывание.

Предварительно, победитель каждого матча в Кубке Регионов будет получать по 250 тысяч рублей, проигравший — по 100 тысяч за участие. Сейчас обсуждается вопрос включения в турнир команд из новых регионов и Крыма, однако пока решения нет. Новый формат вступит в силу после того, как УЕФА допустит клубы из России до участия в Еврокубках. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что вернуть наши команды на международную арену могут уже в 2026-м году.