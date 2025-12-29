Семин поддержал возвращение классического формата Кубка России

Старый формат Кубка России с играми на выбывание делал футбольный турнир более зрелищным и понятным. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) планирует изменить формат турнира, вернувшись к схеме с играми на выбывание.

"Мне нравился старый формат Кубка России. Это был настоящий розыгрыш кубка. Я считаю, что стоит вернуться к классической схеме игр на выбывание", - сказал Семин.

"Так было интереснее: приезжаешь к команде Второй или Первой лиги, видишь полные стадионы, настоящий азарт. Этот формат мне ближе. Все ясно и понятно, если проиграл, то вылетаешь", - добавил он.

С сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". "Путь РПЛ" включает клубы Мир - Российской премьер-лиги, разделенные на четыре группы, которые играют по два круга, всего шесть матчей. По итогам группового этапа первые два места проходят в верхнюю сетку плей-офф, третьи - в нижнюю, четвертые выбывают. "Путь регионов" состоит из отборочных раундов с участием любительских команд и клубов Второй лиги. На стадии четвертого отборочного раунда к победителям третьего раунда подключаются клубы Первой лиги. Шестнадцать победителей играют по кубковой системе (один матч), четыре лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф Кубка России. В суперфинале встретятся победители "пути РПЛ" и "пути регионов".

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.