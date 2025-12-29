«Динамо» ищет европейского специалиста

Московское «Динамо» продолжает комплектование тренерского штаба Ролана Гусева. Сообщается, что бело-голубые нацелены на заключение договоренности с европейским специалистом по физической подготовке.

Динамовцы уже связывались с испанцем Паулино Гранеро, ранее работавшим в столичном ЦСКА и сборной России, Райландом Моргансом из Уэльса, а также итальянцем Массимо Уголини, имеющим опыт работы в петербургском «Зените» вместе с румынским специалистом Мирче Луческу.

Ранее сообщалось, что в штаб Гусева также могут войти Роман Шаронов и Юрий Жирков. Советником по работе в «Динамо» у специалиста будет бывший тренер ЦСКА, «Алании» и сборной России Валерий Газзаев.

23 декабря Гусев был утверждён руководством «Динамо» главным тренером до конца текущего сезона.

После 18-ти сыгранных туров бело-голубые с 21 очком занимают десятое место в РПЛ.

Отставание от лидирующего в лиге «Краснодара» составляет 19 баллов.

В предстоящих турах чемпионата России «Динамо» после завершения зимней паузы предстоит сыграть дома против самарских «Крыльев Советов», а также встретиться на выезде с ЦСКА и «Ростовом».