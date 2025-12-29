ЦСКА планирует самый дорогой трансфер в истории РПЛ

Московский ЦСКА в предстоящее зимнее трансферное окно планирует усилить атакующую линию нападающим из чемпионата Испании.

Армейцы готовы предложить 50 млн. евро за переход камерунского форварда «Леванте» Этта-Эйонга. Возможный трансфер 22-летнего футболиста может стать самым дорогостоящим в истории чемпионата России.

Карл пополнил состав испанской команды осенью этого года за 3 млн. евро.

Трудовое соглашение нападающего с «Леванте» рассчитано до конца июня 2029-го года.

Предыдущей командой футболиста стал «Вильярреал» из чемпионата Испании.

В текущем сезоне Этта-Эйонг провёл за «Леванте» 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал три результативные передачи.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего камерунского нападающего в 20 млн. евро.

После 18-ти сыгранных туров ЦСКА под руководством Фабио Челестини с 36 очками идет на четвертом месте в РПЛ.

Последний раз ЦСКА завоевывал золотые медали чемпионата 10 лет назад – в сезоне 2015-2016 годов.

Армейцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка России. Красно-синие являются шестикратными чемпионами страны.

Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-лиге будет открыто в период с 23 января по 21 февраля 2026-го года.