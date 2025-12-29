В сборной России объяснили, почему не вызывали Сантоса

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о невызовах в национальную команду защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, имеющего российское гражданство.

© ФК «Зенит»

«Я со своей стороны не замечал, чтобы у него не было желания. Но там был достаточно короткий период, а потом он стал иностранцем», — сказал Писарев

21 октября прошлого года Сантос получил российское гражданство и, с того времени, перестал считаться легионером в РПЛ.

После дебюта за главную сборную Бразилии в сентябре этого года игрок вновь получил данный статус в матчах РПЛ и национального кубка, а также лишился возможности сыграть за сборную России.

Дуглас пополнил состав «Зенита» летом 2019-го года за 14 млн. евро. Трудовое соглашение латиноамериканского защитника с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027-го года.

Предыдущей командой футболиста стал «Гамбург» из чемпионата Германии.

В текущем сезоне 2025-2026 Дуглас провел за петербургскую команду 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего латиноамериканского футболиста в 8 млн. евро.