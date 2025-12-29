Гендир "Динамо" Мх назвал задачу, которая стоит перед Евсеевым

Гендир махачкалинского "Динамо" рассказал, какая задача стоит перед Евсеевым

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов назвал задачу, которая стоит перед Вадимом Евсеевым.

"Задача перед Евсеевым стоит простая: мы должны работать вместе, набирать очки и радовать болельщиков. Чем больше побед одержим, тем лучше.

Пока не могу сказать, сколько именно трансферов мы совершим в предстоящее трансферное окно. Думаю, их будет не так много", - цитирует Газизова Sport24.

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо". В текущем сезоне специалист занимал аналогичный пост в новороссийском "Черноморце", который выступает в Первой Лиге.

По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своем активе. В декабре клуб объявил об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера.

