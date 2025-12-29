Гендир "Динамо" Мх назвал задачу, которая стоит перед Евсеевым

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов назвал задачу, которая стоит перед Вадимом Евсеевым.

"Задача перед Евсеевым стоит простая: мы должны работать вместе, набирать очки и радовать болельщиков. Чем больше побед одержим, тем лучше.

Пока не могу сказать, сколько именно трансферов мы совершим в предстоящее трансферное окно. Думаю, их будет не так много", - цитирует Газизова Sport24.

Сегодня, 29 декабря, стало известно, что Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера махачкалинского "Динамо". В текущем сезоне специалист занимал аналогичный пост в новороссийском "Черноморце", который выступает в Первой Лиге.

По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своем активе. В декабре клуб объявил об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера.