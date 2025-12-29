ЦСКА близок к аренде турецкого игрока

ЦСКА близок к аренде Айдына из «Фенербахче» за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 млн (Иван Карпов)
ЦСКА ведет переговоры о трансфере 25-летнего вингера «Фенербахче» Огуза Айдына.
Московский клуб согласовывают аренду турецкого футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов евро, сообщил журналист Иван Карпов.
В этом сезоне Айдын провел 14 матчей в чемпионате Турции и сделал 1 результативную передачу. В среднем он проводит на поле 34 минуты.
В прошлом сезоне Огуз забил 7 голов и сделал 3 передачи в 25 играх чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке.
ЦСКА близок к аренде Айдына из «Фенербахче» за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 млн (Иван Карпов)
Александр Мостовой: «Мусаев был и останется нефутбольным человеком. Такие персонажи лезут в футбол, а выдающиеся люди смотрят со стороны. Игроки сделали «Краснодар» чемпионом»
Оздоев о лимите в РПЛ: «Я бы сделал «8+3» еще несколько лет назад. Иностранцы должны серьезно повышать конкуренцию, делать чемпионат и наших пацанов лучше»
ЦСКА близок к аренде Айдына из «Фенербахче» за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 млн (Иван Карпов)
Александр Мостовой: «Мусаев был и останется нефутбольным человеком. Такие персонажи лезут в футбол, а выдающиеся люди смотрят со стороны. Игроки сделали «Краснодар» чемпионом»
Оздоев о лимите в РПЛ: «Я бы сделал «8+3» еще несколько лет назад. Иностранцы должны серьезно повышать конкуренцию, делать чемпионат и наших пацанов лучше»