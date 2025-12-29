В ФИФА заявили, что ЧМ-2026 побил рекорды по количеству заявок на билеты

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира — 2026 побил рекорды по количеству заявок на билеты на матчи группового этапа. По словам функционеров, прямо сейчас организация насчитывает более 150 млн заявок.

«Всего за 15 дней мы получили 150 млн заявок со всего мира на покупку билетов на ЧМ. Каждый день за 15 дней предпродажной подготовки мы регистрировали в среднем 10 млн запросов в день, при этом лидировали США, Германия и Великобритания», — приводит слова Инфантино Footmercato.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в трёх странах: Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

