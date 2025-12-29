«Милан» рассматривает защитников «Монако» и «Челси»

«Милан» может подписать защитника в зимнее трансферное окно.

© Sports.ru

«Россонери» стремятся укрепить оборону и могут применить стратегию, аналогичную задействованной в ситуации с форвардом Никласом Фюллькругом: аренду или недорогую покупку.

В качестве варианта рассматривается Эрик Дайер из «Монако», а также, как сообщалось ранее, Аксель Дисаси из «Челси». Француз также интересует «Рому» и был предложен «Барселоне».

Отмечается, что у миланцев превосходные отношения с лондонцами, но «синие» уже отдал допустимое количество игроков в аренду в летнее трансферное окно. Поэтому, чтобы отдать Дисаси, им сначала нужно будет решить существующую проблему с арендной квотой.

27-летний Аксель не провел ни одной игры за лондонский клуб в текущем сезоне. Его статистика – здесь. Со статистикой 31-летнего Дайера можно ознакомиться по ссылке.