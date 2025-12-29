«Милан» рассматривает защитников «Монако» и «Челси»

«Милан» рассматривает Дайера из «Монако» и Дисаси из «Челси» в качестве нового защитника
«Милан» может подписать защитника в зимнее трансферное окно.
«Россонери» стремятся укрепить оборону и могут применить стратегию, аналогичную задействованной в ситуации с форвардом Никласом Фюллькругом: аренду или недорогую покупку.
В качестве варианта рассматривается Эрик Дайер из «Монако», а также, как сообщалось ранее, Аксель Дисаси из «Челси». Француз также интересует «Рому» и был предложен «Барселоне».
Отмечается, что у миланцев превосходные отношения с лондонцами, но «синие» уже отдал допустимое количество игроков в аренду в летнее трансферное окно. Поэтому, чтобы отдать Дисаси, им сначала нужно будет решить существующую проблему с арендной квотой.
27-летний Аксель не провел ни одной игры за лондонский клуб в текущем сезоне. Его статистика – здесь. Со статистикой 31-летнего Дайера можно ознакомиться по ссылке.
Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в автокатастрофу в Нигерии. Погибли два человека
Майоров о возвращении России на МЧМ: «Не исключаю, что ИИХФ скажет нам начинать с третьей группы. Играйте с Индонезией, с Африкой – как новички»
Мостовой о «Спартаке»: «Тренеры ставят личные интересы на первое место, а не клубные. Все заработали и хорошо живут, счастливы. Команда с любым тренером должна быть в топ-3 РПЛ»
Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попал в автокатастрофу в Нигерии. Погибли два человека
Майоров о возвращении России на МЧМ: «Не исключаю, что ИИХФ скажет нам начинать с третьей группы. Играйте с Индонезией, с Африкой – как новички»
Мостовой о «Спартаке»: «Тренеры ставят личные интересы на первое место, а не клубные. Все заработали и хорошо живут, счастливы. Команда с любым тренером должна быть в топ-3 РПЛ»